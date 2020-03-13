Власти Азербайджана обсуждают возможность переноса этапа Формулы-1 в Баку

Министерство молодежи и спорта Азербайджана приняло решение о приостановлении с 13 марта работы всех спортивных объектов, находящихся на балансе министерства, заявила глава пресс-службы Минспорта Самая Мамедова.
«С сегодняшнего дня для предотвращения распространения коронавируса приостанавливается работа всех спортивных объектов, находящихся на балансе министерства. В их число входит ряд олимпийских комплексов, Дворец водных видов спорта и несколько других крупных спортивных объектов страны», - сообщила Мамедова агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По ее словам, также ведутся переговоры о переносе ряда международных спортивных мероприятий, которые планировалось провести в Баку.
«В частности речь идет о Чемпионате Европы по карате (25-26 марта – ИФ), турнире Большого шлема по дзюдо, а также Гран-при Азербайджана Формулы-1 (5-7 июня – ИФ)», - добавила Мамедова.
А. Азизов, А. Мамедов
ВС Армении обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване - Минобороны
Новак: российские нефтяники на следующей неделе обсудят перспективы роста нефтедобычи
Цены на нефть могут вырасти до $40-45 за баррель во второй половине года - Новак
Тотальный запрет поездок из-за коронавируса негативно влияют на общество и экономику - глава Еврокомиссии
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
Кабмин ФРГ анонсировал меры поддержки бизнеса в связи с коронавирусом
Генсек НАТО обсудил с главой МИД Франции тему отношений с РФ
В Великобритании коронавирусом заразились уже почти 800 человек
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог