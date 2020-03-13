Власти Азербайджана обсуждают возможность переноса этапа Формулы-1 в Баку

Министерство молодежи и спорта Азербайджана приняло решение о приостановлении с 13 марта работы всех спортивных объектов, находящихся на балансе министерства, заявила глава пресс-службы Минспорта Самая Мамедова.

«С сегодняшнего дня для предотвращения распространения коронавируса приостанавливается работа всех спортивных объектов, находящихся на балансе министерства. В их число входит ряд олимпийских комплексов, Дворец водных видов спорта и несколько других крупных спортивных объектов страны», - сообщила Мамедова агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, также ведутся переговоры о переносе ряда международных спортивных мероприятий, которые планировалось провести в Баку.

«В частности речь идет о Чемпионате Европы по карате (25-26 марта – ИФ), турнире Большого шлема по дзюдо, а также Гран-при Азербайджана Формулы-1 (5-7 июня – ИФ)», - добавила Мамедова.

А. Азизов, А. Мамедов