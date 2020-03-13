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Спорт 13.03.2020 18:33

Власти Азербайджана обсуждают возможность переноса этапа Формулы-1 в Баку

Министерство молодежи и спорта Азербайджана приняло решение о приостановлении с 13 марта работы всех спортивных объектов, находящихся на балансе министерства, заявила глава пресс-службы Минспорта Самая Мамедова.

«С сегодняшнего дня для предотвращения распространения коронавируса приостанавливается работа всех спортивных объектов, находящихся на балансе министерства. В их число входит ряд олимпийских комплексов, Дворец водных видов спорта и несколько других крупных спортивных объектов страны», - сообщила Мамедова агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, также ведутся переговоры о переносе ряда международных спортивных мероприятий, которые планировалось провести в Баку.

«В частности речь идет о Чемпионате Европы по карате (25-26 марта – ИФ), турнире Большого шлема по дзюдо, а также Гран-при Азербайджана Формулы-1 (5-7 июня – ИФ)», - добавила Мамедова.

А. Азизов, А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СПОРТ, ФОРМУЛА, ПЕРЕНОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]