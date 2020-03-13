ПФЛ отложила 2 ближайших тура чемпионата Азербайджана по футболу

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Азербайджана приняла решение отложить 2 ближайших тура Премьер лиги страны, говорится в сообщении ПФЛ.

Соответствующий приказ подписал в пятницу президент ПФЛ Рамин Мусаев.

«Согласно приказу, для предотвращения распространения коронавируса отменен 20-й тур Первого дивизиона, а также 21-й и 22-й туры Премьер лиги страны», - отмечается в сообщении.

Решение о дате проведения перенесенных игр будет принято в ближайшие дни.

А. Мамедов