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Спорт 13.03.2020 18:55

ПФЛ отложила 2 ближайших тура чемпионата Азербайджана по футболу

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Азербайджана приняла решение отложить 2 ближайших тура Премьер лиги страны, говорится в сообщении ПФЛ.

Соответствующий приказ подписал в пятницу президент ПФЛ Рамин Мусаев.

«Согласно приказу, для предотвращения распространения коронавируса отменен 20-й тур Первого дивизиона, а также 21-й и 22-й туры Премьер лиги страны», - отмечается в сообщении.

Решение о дате проведения перенесенных игр будет принято в ближайшие дни.

А. Мамедов

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Тэги: ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]