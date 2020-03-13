В Великобритании коронавирусом заразились уже почти 800 человек

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании достигло 798, сообщает в пятницу министерство здравоохранения Великобритании.
Это на 208 случаев больше, чем днем ранее.
Всего анализы на коронавирус сдали уже более 32,7 тыс. человек, у 31,9 тыс. анализы показали отрицательный результат.
10 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.
Советник британского правительства по научным вопросам Патрик Валленс ранее на этой неделе заявил, что в Великобритании коронавирусом COVID-19 могут быть заражены до 10 тыс. человек.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря накануне про коронавирус, также указал, что количество случаев заражения в Великобритании может быть "намного выше", чем число подтвержденных случаев на данный момент.
Джонсон обратился к гражданам Великобритании и заявил, что "многие семьи безвременно потеряют любимых" из-за коронавируса.
В четверг британское министерство здравоохранения призвало граждан Великобритании с высокой температурой и кашлем не ходить на работу и не пользоваться общественным транспортом.
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