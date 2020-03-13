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Дальнее зарубежье 13.03.2020 19:44

В Великобритании коронавирусом заразились уже почти 800 человек

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании достигло 798, сообщает в пятницу министерство здравоохранения Великобритании.

Это на 208 случаев больше, чем днем ранее.

Всего анализы на коронавирус сдали уже более 32,7 тыс. человек, у 31,9 тыс. анализы показали отрицательный результат.

10 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.

Советник британского правительства по научным вопросам Патрик Валленс ранее на этой неделе заявил, что в Великобритании коронавирусом COVID-19 могут быть заражены до 10 тыс. человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря накануне про коронавирус, также указал, что количество случаев заражения в Великобритании может быть "намного выше", чем число подтвержденных случаев на данный момент.

Джонсон обратился к гражданам Великобритании и заявил, что "многие семьи безвременно потеряют любимых" из-за коронавируса.

В четверг британское министерство здравоохранения призвало граждан Великобритании с высокой температурой и кашлем не ходить на работу и не пользоваться общественным транспортом.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СЛУЧАИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]