Генсек НАТО обсудил с главой МИД Франции тему отношений с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Париж провел переговоры с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом и обсудил, в частности, тему отношений с Россией.

"В рамках подготовки предстоящей встречи глав МИД стран НАТО 2-3 апреля 2020 года они обсудили вопросы, связанные с трансатлантической безопасностью, в том числе борьбу с ИГ, ситуацию в Сирии, а также отношения с Россией", - говорится в сообщении НАТО, опубликованном по итогам переговоров.

В нем также отмечается, что Столтенберг поблагодарил Ле Дриана за вклад Франции в деятельность Североатлантического альянса.

Генсек НАТО в пятницу посетил Париж, где встретился с главой МИД Франции Ле Дрианом.