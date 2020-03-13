Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9074 RUR   0.0229 GBR   2.1345 TRY   0.2696

Цена на нефть

12.03   $/bbl WTI 31.50 -1.48 Brent 33.22 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.03.2020 20:14

Генсек НАТО обсудил с главой МИД Франции тему отношений с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Париж провел переговоры с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом и обсудил, в частности, тему отношений с Россией.

"В рамках подготовки предстоящей встречи глав МИД стран НАТО 2-3 апреля 2020 года они обсудили вопросы, связанные с трансатлантической безопасностью, в том числе борьбу с ИГ, ситуацию в Сирии, а также отношения с Россией", - говорится в сообщении НАТО, опубликованном по итогам переговоров.

В нем также отмечается, что Столтенберг поблагодарил Ле Дриана за вклад Франции в деятельность Североатлантического альянса.

Генсек НАТО в пятницу посетил Париж, где встретился с главой МИД Франции Ле Дрианом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Трамп считает генсека НАТО своим "главным фанатом" в мире Россия для НАТО вызов, а не угроза - генсек Падение Берлинской стены стало решающим моментом для целого поколения - генсек НАТО Ситуация на северо-востоке Сирии все еще нестабильна, хотя достигнут определенный прогресс - Столтенберг Генсек НАТО призвал Турцию проявить сдержанность в Сирии Столтенберг на Генассамблее ООН встретится с главами нескольких государств

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]