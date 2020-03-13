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Дальнее зарубежье 13.03.2020 20:48

В Белом доме проходит экстренное совещание из-за сообщений о том, что президент Бразилии болен коронавирусом

Несколько высокопоставленных сотрудников Белого дома участвуют в экстренном совещании, созванном после того, как СМИ сообщили о положительных пробах на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару.

Встреча проходит в офисе главы аппарата Белого дома. Кто именно участвует в совещании, телеканал не сообщает.

Ранее сайт издания "Жорнал у диа" сообщил, что анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат. Эту информацию подтверждает и Fox News. Сын Болсонару Эдуарду заявил телеканалу, что его отец проходит дополнительные исследования, чтобы подтвердить диагноз.

Накануне заражение коронавирусом подтвердилось у сотрудника Болсонару, отвечающего в его администрации за коммуникации. Они оба были в США несколько дней назад и встречались с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.

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Тэги: США, БРАЗИЛИЯ, ВИРУС, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]