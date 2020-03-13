В Белом доме проходит экстренное совещание из-за сообщений о том, что президент Бразилии болен коронавирусом

Несколько высокопоставленных сотрудников Белого дома участвуют в экстренном совещании, созванном после того, как СМИ сообщили о положительных пробах на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару.

Встреча проходит в офисе главы аппарата Белого дома. Кто именно участвует в совещании, телеканал не сообщает.

Ранее сайт издания "Жорнал у диа" сообщил, что анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат. Эту информацию подтверждает и Fox News. Сын Болсонару Эдуарду заявил телеканалу, что его отец проходит дополнительные исследования, чтобы подтвердить диагноз.

Накануне заражение коронавирусом подтвердилось у сотрудника Болсонару, отвечающего в его администрации за коммуникации. Они оба были в США несколько дней назад и встречались с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.