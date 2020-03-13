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Дальнее зарубежье 13.03.2020 21:37

Трамп объявит режим ЧС в США из-за коронавируса - СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Сам Трамп сообщил, что выступит в пятницу на пресс-конференции, посвященной коронавирусу. Выступление запланировано на 15:00 по вашингтонскому времени.

Прежде СМИ сообщали, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом более $40 млрд из фонда помощи при бедствиях.

В США COVID-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.

Около половины штатов и столица США Вашингтон объявили о чрезвычайном положении в связи с распространением коронавируса по стране.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ПЛАНЫ, ЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]