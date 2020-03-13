Трамп объявит режим ЧС в США из-за коронавируса - СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Сам Трамп сообщил, что выступит в пятницу на пресс-конференции, посвященной коронавирусу. Выступление запланировано на 15:00 по вашингтонскому времени.
Прежде СМИ сообщали, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом более $40 млрд из фонда помощи при бедствиях.
В США COVID-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Около половины штатов и столица США Вашингтон объявили о чрезвычайном положении в связи с распространением коронавируса по стране.
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