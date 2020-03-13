Цены на нефть перешли к снижению, Brent на уровне $33,16 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в пятницу, при этом недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с 2008 года.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:42 составляет $33,16 за баррель, что на $0,06 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел $0,16 (0,51%) - до $31,34 за баррель.
Нефтяные цены на этой неделе упали примерно на 24%, после того как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%. Цена Brent вошла в состояние "суперконтанго", при котором ближайший фьючерс торгуется более чем на $10 дешевле по отношению к тому же месяцу следующего года, пишет Bloomberg.
По мнению аналитиков Goldman Sachs, в апреле избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.
Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса и его последствиями для мировой экономики.
Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
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