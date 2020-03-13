США начали переброску ЗРК Patriot в Ирак - Пентагон

Соединенные Штаты начали переброску зенитно-ракетных комплексов Patriot в Ирак, чтобы помочь Багдаду защищаться в случае ракетных ударов из Ирана, заявил в пятницу на брифинге в Пентагоне командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Мы сейчас перебрасываем ЗРК Patriot в Ирак", - сказал генерал, отметив, что это поможет Ираку отражать удары подобные тому, который совершил Иран в январе на базы, где находились американские военные.

Он отметил, что процесс переброски ЗРК находится пока на стартовом этапе.

Во время иранского ракетного обстрела ни один американский военнослужащий не погиб, но некоторые военные получили умеренные черепно-мозговые травмы. С тех пор Вашингтон ведет переговоры с правительством Ирака о размещении комплексов Patriot.

"Каждому сейчас должно стать очевидным, что ни у кого не получится бить по базам США или коалиции, причинять травмы или убивать наших людей, и уйти безнаказанно", - подчеркнул генерал Маккензи.

Ранее на этой неделе в результате ракетного обстрела военной базы "Таджи" в Ираке погибли двое американских военных и их британский сослуживец. Предполагается, что обстрел провели бойцы проиранских военизированных формирований. Президент США Дональд Трамп разрешил армии дать пропорциональный ответ на это нападение.

Позже Пентагон признал, что в ответ на ракетный обстрел базы силы США в Ираке нанесли удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла". В Пентагоне отметили, что целями ударов стали склады вооружения, которое, в том числе, использовалось против США и сил международной коалиции в Ираке.

В свою очередь иранское агентство "Мехр" сообщало со ссылкой на МВД Ирака, что американская авиация атаковала позиции иракских военизированных сил в иракском городе Джурф аль-Наср в 60 км к юго-западу от Багдада, в городах Эль-Мусайиб, Эн-Наджаф и Эль-Искандария. Также удару подвергся строящийся аэропорт в Кербеле.