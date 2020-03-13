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Здравоохранение 13.03.2020 21:29

Большинство заразившихся коронавирусом в Азербайджане идут на поправку - Кабмин

Азербайджан предпринимает превентивные меры для ограничения распространения коронавируса, заявил глава пресс-службы Кабинета министров страны Ибрагим Мамедов.

«Меры, принятые оперативным штабом при Кабмине, не означают, что ситуация в стране критическая. Эти меры носят превентивный характер. Наоборот, можно сказать, что ситуация в Азербайджане более благоприятная, чем в других странах, и мы хотим сохранить данную ситуацию. Ряд стран не сделал своевременно такие шаги, и сейчас эпидемия у них переросла в пандемию. Мы не хотим допустить подобного», - сказал Мамедов на пресс-конференции в пятницу.

Коснувшись состояния заразившихся коронавирусом, Мамедов отметил, что большинство из них идут на поправку.

«На сегодняшний день у нас зарегистрировано 19 заразившихся коронавирусом. Из них 3 человека выздоровели. К сожалению одна из заразившихся скончалась. Но хочу отметить, что у нее были серьезные хронические заболевания. Большинство из 15 заразившихся идут на поправку, состояние лишь одного заболевшего – 1938 года рождения – оценивается как средне тяжелое», - добавил Мамедов.

Глава пресс-службы Кабмина добавил, что в ближайшее время Агентство пищевой безопасности в ближайшее время примет специальные правила поведения в объектах общепита.

Как сообщалось ранее, оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана для предотвращения распространения в стране коронавируса принял решение о введении с 00:00 14 марта ряда мер по социальной изоляции граждан.

В рамках мер на месяц приостанавливаются все массовые мероприятия в стране, деятельность всех кинотеатров, музеев, театров, развлекательных центров и спортивных залов. В стране запрещается проведение свадебных мероприятий, за исключением тех, которые заранее были назначены на 14 и 15 марта, рабочий график кафе и ресторанов будет ограничен до 21:00. В них запрещено проведение массовых празднований и мероприятий. Деятельность клубов и баров, работающих после 21:00 приостанавливается.

Штаб также отмечает, что деятельность торговых центров и работа общественного транспорта будет осуществляться согласно правилам, которые будут опубликованы соответствующими госструктурами. При этом режим работы аптек, продуктовых магазинов, маркетов и супермаркетов не будет изменен.

А. Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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