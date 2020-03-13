Азербайджан и Грузия временно закрывают общую границу

Азербайджан и Грузия приняли решение о временном закрытии общей границы для всех видов транспорта, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабинете министров Азербайджана.
Данное решение было принято в результате телефонных переговоров премьер-министров двух стран Али Асадова и Георгия Гахария.
«Для обеспечения безопасности граждан обеих стран с согласия глав правительств было принято решение о закрытии с 00:00 14 марта азербайджано-грузинской границы для всех транспортных средств сроком на 10 дней. Для возвращения граждан Азербайджана и Грузии в свои страны будет организован специальный коридор», - сообщили в Кабмине.
Кроме того, будет организован транзитный коридор для осуществления грузоперевозок.
До сих пор в Азербайджане было зафиксировано 19 случае заражения коронавирусом COVID-19. Из них три человека вылечились, одна – умерла, 15 – проходят лечение.
А. Мамедов
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