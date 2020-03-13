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Внешняя политика 13.03.2020 21:37

Азербайджан и Грузия временно закрывают общую границу

Азербайджан и Грузия приняли решение о временном закрытии общей границы для всех видов транспорта, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабинете министров Азербайджана.

Данное решение было принято в результате телефонных переговоров премьер-министров двух стран Али Асадова и Георгия Гахария.

«Для обеспечения безопасности граждан обеих стран с согласия глав правительств было принято решение о закрытии с 00:00 14 марта азербайджано-грузинской границы для всех транспортных средств сроком на 10 дней. Для возвращения граждан Азербайджана и Грузии в свои страны будет организован специальный коридор», - сообщили в Кабмине.

Кроме того, будет организован транзитный коридор для осуществления грузоперевозок.

До сих пор в Азербайджане было зафиксировано 19 случае заражения коронавирусом COVID-19. Из них три человека вылечились, одна – умерла, 15 – проходят лечение.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]