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ТЭК 13.03.2020 22:09

SOCAR довела число АЗС в Азербайджане до 31

ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" SOCAR) увеличило число автозаправочных станций (АЗС) под брендом «SOCAR» в Азербайджане до 31, отмечается в сообщении SOCAR Petroleum.

"Ввод в строй новой АЗС состоялся в пятницу на территории села Болуслу Геранбойского района, на дороге международного значения Баку-Газах-Грузия", - отмечает компания.

На станции одновременно могут заправляться 6 легковых и 2 крупногабаритных грузовых автомобиля. На АЗС установлены 4 топливораздаточные колонки для продажи бензина марок Premium Euro-95, AI-92 и дизельного топлива.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ -92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, АЗС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]