SOCAR довела число АЗС в Азербайджане до 31

ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" SOCAR) увеличило число автозаправочных станций (АЗС) под брендом «SOCAR» в Азербайджане до 31, отмечается в сообщении SOCAR Petroleum.
"Ввод в строй новой АЗС состоялся в пятницу на территории села Болуслу Геранбойского района, на дороге международного значения Баку-Газах-Грузия", - отмечает компания.
На станции одновременно могут заправляться 6 легковых и 2 крупногабаритных грузовых автомобиля. На АЗС установлены 4 топливораздаточные колонки для продажи бензина марок Premium Euro-95, AI-92 и дизельного топлива.
SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.
На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ -92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане.
Н.Аббасова
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