Запрет на посещение учебных заведений в Азербайджане может быть продлен – Кабмин

Вопрос о продлении запрета на посещение учебных заведений будет рассмотрен дополнительно, заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
«Занятия в учебных заведениях должны начаться 29 марта. Ближе к этой дате мы изучим ситуацию. Может быть, ограничения будут продлены», - заявил Мамедов.
Как сообщалось ранее, распоряжением кабинета министров для предотвращения случаев заражения коронавирусом и продолжения медицинско-профилактических и дезинфицирующих и прочих предупредительных мер во всех учебных заведениях на территории страны, учебный и учебно-воспитательный процессы в них прекращены до 20 марта.
С учетом того, что с 20 по 28 марта будут нерабочими из-за праздника Новруз, занятия в школах и ВУЗах начнутся с 29 марта.
Ранее занятия в учебных заведениях Азербайджана должны были возобновиться после дезинфекции 10 марта.
Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана для предотвращения распространения в стране коронавируса принял решение о введении с 00:00 14 марта ряда мер по социальной изоляции граждан.
В рамках мер на месяц приостанавливаются все массовые мероприятия в стране, деятельность всех кинотеатров, музеев, театров, развлекательных центров и спортивных залов. В стране запрещается проведение свадебных мероприятий, за исключением тех, которые заранее были назначены на 14 и 15 марта, рабочий график кафе и ресторанов будет ограничен до 21:00. В них запрещено проведение массовых празднований и мероприятий. Деятельность клубов и баров, работающих после 21:00 приостанавливается.
Штаб также отмечает, что деятельность торговых центров и работа общественного транспорта будет осуществляться согласно правилам, которые будут опубликованы соответствующими госструктурами. При этом режим работы аптек, продуктовых магазинов, маркетов и супермаркетов не будет изменен.
А. Мамедов
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