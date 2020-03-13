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Регион 13.03.2020 23:20

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией

Российские власти приняли решение с 16 марта ограничить авиасообщение со странами Европейского Союза, а также со Швейцарией и Норвегией, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 г. по московскому времени: с территории Российской Федерации на территорию стран-членов Европейского Союза и в обратном направлении", - говорится в сообщении штаба.

Исключение делается для регулярных рейсов Москва - столица страны-члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F), а также чартерных рейсов, при условии, что в эти страны будут лететь "граждане этих стран и граждане иных стран", а в РФ назад будут лететь только граждане России. "Ограничения по гражданству пассажиров, - следует из текста сообщения штаба, - касается только чартерных рейсов".

Ограничения с 16 марта также сделаны для полетов в Швейцарию (за исключением прямого рейса Шереметьево - Женева) и Норвегию (за исключением рейса Шереметьево - Осло, а также чартеров на тех же условиях, что и со странами ЕС).

"В России за последние сутки выявлено ещё 11 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, общее количество инфицированных достигло 45", - сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с этой инфекцией. Среди этих 11 новых диагнозов есть пациенты, приехавшие в страну из Франции и Австрии; ранее все случаи были связаны только с Китаем и Италией (не вошедшие в российскую статистику три случая у эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян связаны Японией).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕС, АВИАСООБЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]