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Дальнее зарубежье 13.03.2020 23:48

Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - глава ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что эпицентр пандемии нового типа коронавируса COVID-19 переместился в европейские страны.

"Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

Он отметил, что теперь на европейские страны проходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира вместе взятые, если не считать Китая.

Гебрейесус также сообщил, что, по данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.

"ВОЗ сообщили о более чем 132 тыс. случаях COVID-19, из 132 стран и территорий", - добавил глава всемирной организации.

Он призвал все страны к "всеобъемлющему подходу" в сдерживании распространения коронавируса.

"Не только отдельно медицинская проверка, не только отдельно отслеживание контактов (заболевших - ИФ), не только отдельно карантин и не только введение мер по сдерживанию контактов. А все эти меры вместе", - указал Гебрейесус.

Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с продолжением распространения коронавируса.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]