Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - глава ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что эпицентр пандемии нового типа коронавируса COVID-19 переместился в европейские страны.
"Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.
Он отметил, что теперь на европейские страны проходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира вместе взятые, если не считать Китая.
Гебрейесус также сообщил, что, по данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.
"ВОЗ сообщили о более чем 132 тыс. случаях COVID-19, из 132 стран и территорий", - добавил глава всемирной организации.
Он призвал все страны к "всеобъемлющему подходу" в сдерживании распространения коронавируса.
"Не только отдельно медицинская проверка, не только отдельно отслеживание контактов (заболевших - ИФ), не только отдельно карантин и не только введение мер по сдерживанию контактов. А все эти меры вместе", - указал Гебрейесус.
Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с продолжением распространения коронавируса.
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