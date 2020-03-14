Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 14 марта приостанавливает выполнение рейсов из Баку в Тбилиси

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 14 марта приостанавливает выполнение рейсов Баку-Тбилиси-Баку. «В связи с закрытием воздушного сообщения между Грузией и Азербайджаном авиакомпания Buta Airways с 14 марта приостанавливает выполнение рейсов Баку-Тбилиси-Баку.

На данный момент это решение действительно до 24 марта», - сообщает пресс-служба авиакомпании Buta Airways Пассажиры, купившие авиабилеты на указанный выше период, смогут изменить дату или вернуть авиабилеты по месту приобретения без применения штрафных санкций.

«Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 пассажиры могут вернуть или обменять билеты по всем отмененным, а также поменять авиабилеты по всем действующим направлениям. Более подробная информация, а также порядок возврата предоставлены на сайте авиакомпании»-, - подчеркивает авиакомпания.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Грузия приняли решение о временном закрытии общей границы для всех видов транспорта с 14 марта на 10 дней.

Н.Аббасова