Трамп распорядился о покупке большого количества нефти для формирования стратегического запаса

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении, с учетом низких цен, о закупке больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
"Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп пояснил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также - "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков".
"Мы заполним (нефтехранилища - ИФ) по максимуму", - пообещал президент США,
"Сейчас - отличное время для того", - добавил он.
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