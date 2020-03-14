Число жертв коронавируса в мире превысило 5,3 тыс. человек, число инфицированных - более 140,8 тыс.

В настоящее время в мире насчитывается 140 тыс. 865 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 5,387 тыс., поправились более 70 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

По сравнению с тем же времени пятницы, число больных увеличилось более чем на 11 тыс., скончавшихся - на 456 человек.

В материковом Китае с декабря прошлого года зарегистрировано - 80,824 тыс. больных, из них скончались 3,189 тыс. В то же время в стране за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода и выявлено 11 новых заболевших, из них семь - прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в субботу.

До 1,266 тыс. увеличилось в минувшую пятницу число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 250 случаев летального исхода, вызываемого инфекцией заболевания.

В Иране зафиксировано 11,364 тыс. случаев заболевания, (скончались 514), Южной Корее - 8,986 тыс. (67), Испании - 4, 231 тыс. (120), Франции - 3,661 тыс. (79), Германии - 3,062 тыс. (восемь), США - 1,678 тыс. (41), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера) - 1316 (22), Швейцария - 1009 (6).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 122 странах и районах мира.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.