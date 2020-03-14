Саудовская Аравия в связи с коронавирусом с 15 марта приостанавливает международные рейсы

Правительство Саудовской Аравии приняло решение приостановить все международные авиарейсы сроком на две недели в связи с распространением коронавируса, сообщает МИД страны.

"Власти королевства с 15 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса решили приостановить выполнение международных рейсов на две недели", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.