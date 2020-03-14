Свыше 50 дипмиссий ООН в Нью-Йорке перешли на удаленную работу в связи с коронавирусом

Более 50 дипломатических миссий при ООН в Нью-Йорке полностью или частично перешли на дистанционный режим работы из-за вспышки коронавируса, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в штаб-квартире Организации.

По словам одного из собеседников агентства, "в свете информации о первом случае заражения в дипкорпусе и последовавших решений генсекретаря ООН, касающихся отмены мероприятий и введения мер предосторожности из-за распространения коронавируса, представительства государств при Организации одно за одним стали отправлять своих сотрудников домой".

"На настоящий момент известно о как минимум 53 миссиях, частично или даже полностью перешедших на удаленный режим работы. Есть основания предполагать, что соответствующие меры в скором времени примет подавляющее большинство постпредств", - сказал другой источник.

Накануне сообщалось о почти 25 дипмиссиях, перешедших на удаленный режим работы. По словам источников "Интерфакса", решение частично или полностью перейти на работу из дома или же работать посменно приняли представительства некоторых стран Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Постпредство Канады первым среди дипломатических миссий сообщило об удаленной работе сотрудников из-за распространения коронавируса в городе. Там пояснили, что "данное решение было принято в связи с чрезвычайными мерами, объявленными губернатором (Эндрю - ИФ) Куомо для штата Нью-Йорк".

Позже стало известно о том, что одна из сотрудниц миссии Филиппин при ООН заболела коронавирусом. В письме постпредства отмечалось, что диппредставительство в связи с этим было закрыто, а сотрудникам дано распоряжение соблюдать карантин. "Мы предполагаем, что все мы были заражены", - подчеркивалось в сообщении.

В городе Нью-Йорк на настоящий момент зафиксировано 154 случая заболевания коронавирусом.