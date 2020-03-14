ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении, используя снайперские винтовки, нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 30 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток используя снайперские винтовки нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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