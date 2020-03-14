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Здравоохранение 14.03.2020 11:02

Количество зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до шести человек - Минздрав

В Казахстане зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом, сообщил официальный представитель Минздрава республики Диас Ахметшарип.

"Выявлен еще один заболевший коронавирусной инфекцией в Алматы. Это мужчина, 1958 года рождения, частный предприниматель. Он прилетел в Алматы из Москвы 10 марта текущего года", - сказал Ахметшарип на видео, распространенном ведомством в субботу.

"Также выявлен еще один пациент. Это женщина в Нур-Султане. Она прилетела к нам из Варшавы рейсом Варшава-Астана. Все данные уточняются", - добавил он.

По его словам, на данный момент заболевших коронавирусом в Казахстане шесть человек.

"Четверо помещены на карантин в Алматы, двое - в Нур-Султане", - уточнил представитель Минздрава.

Ранее в Казахстане было известно о четырех случаях заражения Covid-19: три из них у граждан, прибывших в Алматы из Германии 9 и 12 марта, и один в Нур-Султане, у женщины, вернувшейся из Италии транзитом через Москву.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]