Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9074 RUR   0.0229 GBR   2.1345 TRY   0.2696

Цена на нефть

12.03   $/bbl WTI 31.50 -1.48 Brent 33.22 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.03.2020 12:41

Москва старается максимально учитывать интересы Минска на переговорах по нефти - посол РФ в Белоруссии

Российская сторона в переговорном процессе по вопросам поставок нефти в Белоруссию стремится максимально учитывать запрос Минска, сообщил журналистам посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя переговоры глав правительств двух стран в Москве.

"Переговоры глав правительств России и Беларуси Михаила Мишустина и Сергея Румаса, которые состоялись в Москве, имеют важное значение, подтверждают готовность находить развязки и решения двусторонней повестки. Важно, что председатель правительства России Михаил Мишустин показал заинтересованное и внимательное отношение к переговорной позиции белорусской стороны по энергетическим вопросам", - сказал Мезенцев.

"Как бы порой ни были остры споры хозяйствующих субъектов, сколь бы ни были весомы аргументы сторон, "путать" нерешенность текущих оперативных вопросов и долгосрочную стратегию двусторонних отношений неверно", - подчеркнул посол.

Он отметил, что "учтен запрос Минска по условиям поставок нефти "малыми" компаниями". "Сегодня нефтяники, готовые поставлять "чёрное золото" в Беларусь, могут это делать через систему "Транснефти" без ограничений. Для них, таким образом, определены особые условия", - заявил Мезенцев.

При этом, обратил внимание посол, "важно понимать - у нас не единая "казна", и какие-либо дополнительные преференции за счёт российского бюджета - в пользу хозяйствующих субъектов, коммерческих структур, работающих на территории братской Беларуси, вряд ли возможны".

Как подчеркнул Мезенцев, "коммерческие предприятия ведут свою хозяйственную деятельность самостоятельно, сами договариваются с партнерами, определяют условия, приемлемые для каждой из сторон". "Призывать государство в качестве посредника, полагаю, допустимо только в крайних случаях. Тем не менее, российская сторона не стоит в стороне от диалога, а стремится - в возможном формате - помочь коммерческим партнёрам достичь согласия", - сказал посол.

Он также обратил внимание, что "разногласия по ценам на нефть - это спор продавца и покупателя". "Это "строго" не относится к диалогу между государствами и правительствами", - добавил Мезенцев. "Понятно, что рыночные отношения, которые стали более прочными в системе экономических связей наших стран, определяют для добывающих и перерабатывающих нефтяных компаний стремление к максимальной выгоде и прибыли, что, наверное, естественно. Но это не должно затрагивать главного - те сложившиеся (между странами - ИФ) масштабные и глубокие отношения, которыми мы все особо дорожим", - подчеркнул Мезенцев.

"Интеграционная работа, результатом которой будет выход на единые рынки нефти и газа Союзного государства - по определению - снимет с повестки дня споры сторон", - уверен дипломат. "Это справедливо и в отношении промышленной политики, единых подходов к поддержке сельхозпроизводителей, решению ряда принципиальных вопросов двусторонней повестки", - добавил Мезенцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОСОЛ


Похожие новости


Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции одного из предприятий Белоруссии Премьер Белоруссии предлагает премьеру РФ сблизить позиции двух стран в рамках ЕАЭС Текущая ситуация с ценами на нефть сближает позиции РФ и Белоруссии по нефтяному вопросу - Румас Белоруссию понуждают к интеграции с Россией, при Ельцине такого не было - Лукашенко Лукашенко упрекнул российских министров в искажении договоренностей с Путиным о компенсации за налоговый маневр Потери Белоруссии от налогового маневра составляют $420-430 млн, Путин предложил компенсацию - Лукашенко

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]