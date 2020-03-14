Москва старается максимально учитывать интересы Минска на переговорах по нефти - посол РФ в Белоруссии

Российская сторона в переговорном процессе по вопросам поставок нефти в Белоруссию стремится максимально учитывать запрос Минска, сообщил журналистам посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя переговоры глав правительств двух стран в Москве.
"Переговоры глав правительств России и Беларуси Михаила Мишустина и Сергея Румаса, которые состоялись в Москве, имеют важное значение, подтверждают готовность находить развязки и решения двусторонней повестки. Важно, что председатель правительства России Михаил Мишустин показал заинтересованное и внимательное отношение к переговорной позиции белорусской стороны по энергетическим вопросам", - сказал Мезенцев.
"Как бы порой ни были остры споры хозяйствующих субъектов, сколь бы ни были весомы аргументы сторон, "путать" нерешенность текущих оперативных вопросов и долгосрочную стратегию двусторонних отношений неверно", - подчеркнул посол.
Он отметил, что "учтен запрос Минска по условиям поставок нефти "малыми" компаниями". "Сегодня нефтяники, готовые поставлять "чёрное золото" в Беларусь, могут это делать через систему "Транснефти" без ограничений. Для них, таким образом, определены особые условия", - заявил Мезенцев.
При этом, обратил внимание посол, "важно понимать - у нас не единая "казна", и какие-либо дополнительные преференции за счёт российского бюджета - в пользу хозяйствующих субъектов, коммерческих структур, работающих на территории братской Беларуси, вряд ли возможны".
Как подчеркнул Мезенцев, "коммерческие предприятия ведут свою хозяйственную деятельность самостоятельно, сами договариваются с партнерами, определяют условия, приемлемые для каждой из сторон". "Призывать государство в качестве посредника, полагаю, допустимо только в крайних случаях. Тем не менее, российская сторона не стоит в стороне от диалога, а стремится - в возможном формате - помочь коммерческим партнёрам достичь согласия", - сказал посол.
Он также обратил внимание, что "разногласия по ценам на нефть - это спор продавца и покупателя". "Это "строго" не относится к диалогу между государствами и правительствами", - добавил Мезенцев. "Понятно, что рыночные отношения, которые стали более прочными в системе экономических связей наших стран, определяют для добывающих и перерабатывающих нефтяных компаний стремление к максимальной выгоде и прибыли, что, наверное, естественно. Но это не должно затрагивать главного - те сложившиеся (между странами - ИФ) масштабные и глубокие отношения, которыми мы все особо дорожим", - подчеркнул Мезенцев.
"Интеграционная работа, результатом которой будет выход на единые рынки нефти и газа Союзного государства - по определению - снимет с повестки дня споры сторон", - уверен дипломат. "Это справедливо и в отношении промышленной политики, единых подходов к поддержке сельхозпроизводителей, решению ряда принципиальных вопросов двусторонней повестки", - добавил Мезенцев.
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