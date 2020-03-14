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Дальнее зарубежье 14.03.2020 11:45

Палата представителей США одобрила законопроект, гарантирующий бесплатное исследование на коронавирус

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, направленный на смягчение экономических последствий коронавируса, сообщает в субботу издание The Hill.

В поддержку законопроекта проголосовали 363 конгрессмена, против - 40 членов палаты представителей. Теперь законопроект должен одобрить сенат.

Законопроект гарантирует бесплатное исследование на коронавирус для всех, кто в нем нуждается, в том числе для жителей США без страховки. Также он обеспечивает оплачиваемый больничный сроком до двух недель для тех, кто заболел коронавирусом, и повышение пособий по безработице.

Демократы представили проект закона еще в среду, но у них возникли разногласия с республиканцами, которых волновали финансовые последствия оплачиваемых больничных для американского бизнеса.

Вечером в пятницу президент США Дональд Трамп призвал и демократов, и республиканцев проголосовать за законопроект.

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тыс. человек, 47 человек скончались. Трамп объявил в стране режим ЧС, что позволит направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ЗАКОНОПРОЕКТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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