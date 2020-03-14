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СНГ 14.03.2020 11:14

В Алматы готовился теракт, террорист арестован - КНБ Казахстана

В Алматы задержан приверженец идеологии международной террористической организации "Исламское государство", готовивший теракт в дни празднования Наурыза, сообщила в субботу пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"13 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (арабская аббревиатура ИГИЛ - ИФ)", - говорится в сообщении.

"Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы. В ходе следственных действий у него изъяты две боевые гранаты", - отметили в КНБ.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 255 (Акт терроризма) и 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается, отметили в ведомстве.

Наурыз - день весеннего равноденствия - отмечается в Казахстане 21-23 марта. В этом году в связи с выпадением праздничных дней на выходные казахстанцы должны будут отдыхать по 25 марта включительно.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]