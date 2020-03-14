В Алматы готовился теракт, террорист арестован - КНБ Казахстана

В Алматы задержан приверженец идеологии международной террористической организации "Исламское государство", готовивший теракт в дни празднования Наурыза, сообщила в субботу пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"13 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (арабская аббревиатура ИГИЛ - ИФ)", - говорится в сообщении.

"Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы. В ходе следственных действий у него изъяты две боевые гранаты", - отметили в КНБ.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 255 (Акт терроризма) и 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается, отметили в ведомстве.

Наурыз - день весеннего равноденствия - отмечается в Казахстане 21-23 марта. В этом году в связи с выпадением праздничных дней на выходные казахстанцы должны будут отдыхать по 25 марта включительно.