Совет Федерации постановил установить итоги рассмотрения регионами закона о поправках в Конституцию РФ

Совет Федерации на заседании в субботу установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ - все они одобрили поправки.

Верхняя палата парламента приняла соответствующее постановление большинством голосов от общего числа сенаторов.

Теперь постановление Совета Федерации об установлении результатов рассмотрения в субъектах РФ закона о поправках к Конституции должно быть незамедлительно направлено президенту РФ и в парламенты регионов.

Закон о поправках, как ожидается, должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.

В случае одобрения поправок на общероссийском голосовании президент издает указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее изменениями, а также с указанием даты их вступления в силу.