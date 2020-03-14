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СНГ 14.03.2020 12:15

Совет Федерации постановил установить итоги рассмотрения регионами закона о поправках в Конституцию РФ

Совет Федерации на заседании в субботу установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ - все они одобрили поправки.

Верхняя палата парламента приняла соответствующее постановление большинством голосов от общего числа сенаторов.

Теперь постановление Совета Федерации об установлении результатов рассмотрения в субъектах РФ закона о поправках к Конституции должно быть незамедлительно направлено президенту РФ и в парламенты регионов.

Закон о поправках, как ожидается, должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.

В случае одобрения поправок на общероссийском голосовании президент издает указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее изменениями, а также с указанием даты их вступления в силу.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, КОНСТИТУЦИЯ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]