В Азербайджане от коронавируса вылечилось еще три человека, общее число выздоровевших достигло шести- штаб

Трое граждан Азербайджана, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция, после лечения в больницах специального режима вылечились и отпущены домой, сообщает оперативный штаб при Кабмине.

По данным оперативного штаба, на сегодня в Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 19 человек, из котрорых 6 выздоровели.

«Лечение остальных граждан находящихся в больницах специального режима продолжается, они находятся под строгим врачебным контролем»,сообщает штаб.

Б.Рустамбеков