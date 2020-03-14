В Азербайджане от коронавируса вылечилось еще три человека, общее число выздоровевших достигло шести- штаб

Трое граждан Азербайджана, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция, после лечения в больницах специального режима вылечились и отпущены домой, сообщает оперативный штаб при Кабмине.
По данным оперативного штаба, на сегодня в Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 19 человек, из котрорых 6 выздоровели.
«Лечение остальных граждан находящихся в больницах специального режима продолжается, они находятся под строгим врачебным контролем»,сообщает штаб.
Б.Рустамбеков
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