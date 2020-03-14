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Здравоохранение 14.03.2020 12:14

В Азербайджане от коронавируса вылечилось еще три человека, общее число выздоровевших достигло шести- штаб

Трое граждан Азербайджана, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция, после лечения в больницах специального режима вылечились и отпущены домой, сообщает оперативный штаб при Кабмине.

По данным оперативного штаба, на сегодня в Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 19 человек, из котрорых 6 выздоровели.

«Лечение остальных граждан находящихся в больницах специального режима продолжается, они находятся под строгим врачебным контролем»,сообщает штаб.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШТАБ, КОРОНАВИРУС, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]