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Дальнее зарубежье 14.03.2020 20:47

Британская полиция сможет задерживать граждан, если заподозрит у них коронавирус

Власти Великобритании планируют принять меры по борьбе с коронавирусом, которые, в частности, позволят полиции задерживать граждан с подозрением на эту инфекцию, сообщает в субботу газета The Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

"Закон позволит полиции и сотрудникам иммиграционных служб задерживать людей "на ограниченный период времени", если есть опасения того, что они могут быть инфицированы", - сообщает газета.

Также меры позволят властям регулировать работу школ и детских садов, и не допускать их закрытия по инициативе учителей.

Кроме того, британские власти смогут перекрывать транспортные узлы, если из-за большого числа заболевших сотрудников таможни и иммиграционных служб не будет хватать ресурсов на обеспечение безопасности границ.

Новые меры британское правительство решило принять после того, как за сутки число заболевших коронавирусом в Великобритании выросло на 200 человек и составило 798, отмечает газета.

Правительство надеется провести меры через парламент за две недели, сообщает газета.

Уже на следующей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретит мероприятия с участием более 500 человек, в том числе футбольные матчи, концерты и фестивали, сообщает The Times.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОЛИЦИЯ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]