Британская полиция сможет задерживать граждан, если заподозрит у них коронавирус

Власти Великобритании планируют принять меры по борьбе с коронавирусом, которые, в частности, позволят полиции задерживать граждан с подозрением на эту инфекцию, сообщает в субботу газета The Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.
"Закон позволит полиции и сотрудникам иммиграционных служб задерживать людей "на ограниченный период времени", если есть опасения того, что они могут быть инфицированы", - сообщает газета.
Также меры позволят властям регулировать работу школ и детских садов, и не допускать их закрытия по инициативе учителей.
Кроме того, британские власти смогут перекрывать транспортные узлы, если из-за большого числа заболевших сотрудников таможни и иммиграционных служб не будет хватать ресурсов на обеспечение безопасности границ.
Новые меры британское правительство решило принять после того, как за сутки число заболевших коронавирусом в Великобритании выросло на 200 человек и составило 798, отмечает газета.
Правительство надеется провести меры через парламент за две недели, сообщает газета.
Уже на следующей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретит мероприятия с участием более 500 человек, в том числе футбольные матчи, концерты и фестивали, сообщает The Times.
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