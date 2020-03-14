Британская полиция сможет задерживать граждан, если заподозрит у них коронавирус

Власти Великобритании планируют принять меры по борьбе с коронавирусом, которые, в частности, позволят полиции задерживать граждан с подозрением на эту инфекцию, сообщает в субботу газета The Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

"Закон позволит полиции и сотрудникам иммиграционных служб задерживать людей "на ограниченный период времени", если есть опасения того, что они могут быть инфицированы", - сообщает газета.

Также меры позволят властям регулировать работу школ и детских садов, и не допускать их закрытия по инициативе учителей.

Кроме того, британские власти смогут перекрывать транспортные узлы, если из-за большого числа заболевших сотрудников таможни и иммиграционных служб не будет хватать ресурсов на обеспечение безопасности границ.

Новые меры британское правительство решило принять после того, как за сутки число заболевших коронавирусом в Великобритании выросло на 200 человек и составило 798, отмечает газета.

Правительство надеется провести меры через парламент за две недели, сообщает газета.

Уже на следующей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретит мероприятия с участием более 500 человек, в том числе футбольные матчи, концерты и фестивали, сообщает The Times.