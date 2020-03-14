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Макроэкономика 14.03.2020 12:44

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2020г при текущих ценах на нефть сократятся примерно на 2 трлн руб., дефицит составит около 0,9% ВВП

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2020г при текущих ценах на нефть сократятся примерно на 2 трлн рублей, дефицит бюджета составит около 0,9% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в субботу в Совете Федерации.

"Что касается доходов, они могут сократиться, по нашим оценкам, при действующих ценах на нефть на около 2 триллиона рублей, сократятся нефтегазовые доходы, но из этих 2 триллионов рублей по сравнению с планом, который мы учитывали, часть из этих 2 триллионов рублей, значительная часть, направлялась на пополнение Фонда национального благосостояния, который не будет пополняться", - сказал Силуанов.

"Поэтому, по нашим оценкам, общий объем баланса бюджета при действующих ценовых параметрах, которые мы оценили по поступлению нефтегазовых доходов, если мы в этом году планировали профицит на уровне 0,8% ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП. По нашим оценкам, это будет около 0,9%", - добавил министр.

По его словам, инфляция в России в текущем году будет варьироваться в пределах таргета - "это около 4%".

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Тэги: РОССИЯ, БЮДЖЕТ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]