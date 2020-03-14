Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2020г при текущих ценах на нефть сократятся примерно на 2 трлн руб., дефицит составит около 0,9% ВВП

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2020г при текущих ценах на нефть сократятся примерно на 2 трлн рублей, дефицит бюджета составит около 0,9% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в субботу в Совете Федерации.
"Что касается доходов, они могут сократиться, по нашим оценкам, при действующих ценах на нефть на около 2 триллиона рублей, сократятся нефтегазовые доходы, но из этих 2 триллионов рублей по сравнению с планом, который мы учитывали, часть из этих 2 триллионов рублей, значительная часть, направлялась на пополнение Фонда национального благосостояния, который не будет пополняться", - сказал Силуанов.
"Поэтому, по нашим оценкам, общий объем баланса бюджета при действующих ценовых параметрах, которые мы оценили по поступлению нефтегазовых доходов, если мы в этом году планировали профицит на уровне 0,8% ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП. По нашим оценкам, это будет около 0,9%", - добавил министр.
По его словам, инфляция в России в текущем году будет варьироваться в пределах таргета - "это около 4%".
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