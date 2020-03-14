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Дальнее зарубежье 14.03.2020 18:30

В Ираке военная база Эт-Таджи второй раз за неделю подверглась ракетному обстрелу

В Ираке подверглась ракетному обстрелу военная база Эт-Таджи, где расквартированы американские военные, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на источники среди иракских чиновников.

По данным агентства, на территорию базы, расположенной к северу от Багдада, попали более десятка ракет. Информации о погибших и пострадавших нет.

Это второй ракетный удар по базе за последнюю неделю.

11 марта 15 ракет малой дальности разорвались в районе военной базы Эт-Таджи. В результате погибли два американских и один британский военнослужащий, еще 17 человек получили ранения.

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Тэги: ИРАК, БАЗА, РАКЕТЫ, УДАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]