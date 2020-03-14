В Ираке военная база Эт-Таджи второй раз за неделю подверглась ракетному обстрелу

В Ираке подверглась ракетному обстрелу военная база Эт-Таджи, где расквартированы американские военные, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на источники среди иракских чиновников.

По данным агентства, на территорию базы, расположенной к северу от Багдада, попали более десятка ракет. Информации о погибших и пострадавших нет.

Это второй ракетный удар по базе за последнюю неделю.

11 марта 15 ракет малой дальности разорвались в районе военной базы Эт-Таджи. В результате погибли два американских и один британский военнослужащий, еще 17 человек получили ранения.