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Макроэкономика 14.03.2020 16:43

Правительство готовит комплекс предложений по нивелированию эффекта коронавируса - Силуанов

Правительство РФ допускает влияние на динамику экономического развития действия коронавируса, готовит предложения по нивелированию его эффекта, заявил в субботу министр финансов Антон Силуанов.

"Вопрос с распространением коронавируса конечно гораздо больше (чем падение цен на нефть - ИФ.) влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей: таких как перевозчиков, туризм, торговля. И это меры гораздо более сильнее влияют на динамику экономического развития и правительство РФ сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора", - сказал он в ходе заседания Совета Федерации.

При этом, по его словам, падение цен на нефть затронет в большей степени нефтегазовые компании, в то время как все социальные обязательства государства будут выполнены."В случае если падают цены на нефть мы защищены от изменений бюджетных наших планов и в целом экономика у нас адаптируется. Почему? Потому что в основном это коснётся нефтегазовых компаний они имели хорошие подушки безопасности, накопили достаточно ресурсов за последние годы, когда цены на нефть находились на высоких отметках", - добавил министр.

Заявления министра были сделаны в ходе обсуждения в Совете Федерации поправок в бюджет на 2020 - 2022 годы. В ходе заседания сенаторы поинтересовалась о мерах, которые правительство планирует предпринять в борьбе с коронавирусом.

"У нас работает штаб в правительстве по контролю с распространением коронавируса. Этот штаб принимает оперативные решения. У нас есть Резервный фонд у правительства РФ, за счет которого и могут оказываться меры поддержки как отраслей, так и субъектов РФ, которые нуждаются в дополнительной поддержке", - сказал министр.

По его словам, пока меры касаются ограничения контактов с заболевших или контроля за прибывающими из-за рубежа, установление пунктов прохождения." Речь идет больше о контрольных мероприятиях для того, чтобы предотвратить массовое распространение этой инфекции. Если будут приниматься, а приниматься все равно, значит, будут, решения, требующие дополнительных объемов финансирования, будем задействовать наши ресурсы, специально для этого созданные, это Резервный фонд правительства РФ", - добавил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МЕРЫ, COVID


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