Apple закрывает все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Компания Apple приняла решение временно закрыть все свои магазины за пределами Китая из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении гендиректора Apple Тима Кука, опубликованном в субботу на сайте компании.
"Мы закроем все наши розничные магазины за пределами Китая до 27 марта", - заявил Кук.
Пользователи смогут, как и прежде, пользоваться услугами онлайн-магазина. Служба поддержки также продолжит работать онлайн.
Розничные магазины Apple есть в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Турции и нескольких других странах. В России розничных магазинов у Apple нет, компания продает товары через официальных партнеров и в онлайн-магазине.
Все магазины Apple в Китае возобновили работу. В феврале компания начала закрывать их из-за коронавируса.
Офисы компании за пределами Китая перейдут на более гибкий режим работы. Сотрудники, чью работу можно выполнять удаленно, будут работать из дома. Те, кто приходит в офис, должны соблюдать дистанцию со своими коллегами.
По данным университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 145 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 5,4 тыс. человек скончались в результате этой инфекции.
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