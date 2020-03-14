Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9074 RUR   0.0229 GBR   2.1345 TRY   0.2696

Цена на нефть

12.03   $/bbl WTI 31.50 -1.48 Brent 33.22 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.03.2020 19:23

Парад Победы в Москве состоится, считает Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что ничто не помешает проведению парада на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"На парад Победы приглашены главы государств. Надеюсь, что ничто нам не помешает провести столь важное, столь нужное для всех нас мероприятие, как празднование 75-летия и торжественный парад на Красной площади", - сказала Матвиенко журналистам в субботу.

12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с коронавирусом пока речь не идет о возможности отмены военного парада в Москве 9 мая или изменения формата мероприятий.

"В настоящий момент мы не имеем каких-либо решений или рекомендаций штаба или других компетентных органов о каких-то ограничениях в плане проведения этого крупного (Парада Победы), прежде всего, нашего отечественного мероприятия, но также и международного", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он сообщил, что на юбилейные мероприятия приглашено большое количество гостей, которые уже подтвердили свое участие.

"Пока речи об отмене или ограничении этого формата не идет. Продолжается подготовка и к приезду делегаций, решение логистических вопросов, подготовка по линии военных непосредственно к параду. Это очень масштабное мероприятие. Но дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации", - отметил Песков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в параде Победы примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОБЕДА, ПАРАД, МАТВИЕНКО


Похожие новости


Победа может отменить зимние рейсы в Гюмри из-за недолива топлива в местном аэропорту - источник Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР с Днем победы Трамп назвал свою победу на выборах президента США худшим вариантом для России Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ Шойгу приказал провести в День Победы салют из 30 залпов Военные парады пройдут в 29 городах России, в них примут участие свыше 55 тыс. человек - Шойгу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]