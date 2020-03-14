Парад Победы в Москве состоится, считает Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что ничто не помешает проведению парада на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"На парад Победы приглашены главы государств. Надеюсь, что ничто нам не помешает провести столь важное, столь нужное для всех нас мероприятие, как празднование 75-летия и торжественный парад на Красной площади", - сказала Матвиенко журналистам в субботу.
12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с коронавирусом пока речь не идет о возможности отмены военного парада в Москве 9 мая или изменения формата мероприятий.
"В настоящий момент мы не имеем каких-либо решений или рекомендаций штаба или других компетентных органов о каких-то ограничениях в плане проведения этого крупного (Парада Победы), прежде всего, нашего отечественного мероприятия, но также и международного", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он сообщил, что на юбилейные мероприятия приглашено большое количество гостей, которые уже подтвердили свое участие.
"Пока речи об отмене или ограничении этого формата не идет. Продолжается подготовка и к приезду делегаций, решение логистических вопросов, подготовка по линии военных непосредственно к параду. Это очень масштабное мероприятие. Но дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации", - отметил Песков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в параде Победы примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.
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