Литва устанавливает контроль на внутренних границах ЕС и закрывает въезд иностранцам

Из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза (ЕС) с Польшей и Латвией, въезд иностранцам будет запрещён.

"Это будет сделано с сегодняшнего дня, 14 марта, с 18 часов. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем это целесообразным", - сказала журналистам на пресс-конференции в субботу министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Она отметила, что в Литву будет запрещён въезд всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на работу в стране.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас заявил, что для передвижения между Польшей и Литвой будет доступен только Калварийский погранпереход.

Кроме того, в аэропортах Литвы с субботы вводится проверка всех прибывающих пассажиров, желающие выехать в объявленные опасными государства не смогут это сделать, сообщила объединяющая аэропорты страны компания Lietuvos oro uostai.

"В аэропортах Литвы с 14 марта начинается проверка всех без исключения прибывающих пассажиров, которую осуществляет Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) с помощью военных", - сообщили в компании.

Все прибывающие пассажиры будут проверяться тепловизорами, а еще в самолете они должны будут заполнить анкеты и отдать их специалистам НЦОЗ в терминале прибытия в аэропорту.

"Пассажиров выпустят из аэропорта только после того, как убедятся, что всё это выполнено", - подчёркивает Lietuvos oro uostai.

Во всех аэропортах отбывающих пассажиров будут встречать сотрудники СОГГЛ, которые " проверяют дорожные документы, по необходимости не разрешают выезд, если целью поездки является именно одна из стран опасных территорий".

Пассажиров предупреждают, что, отправляясь в опасные по коронавирусу страны, они берут на себя ответственность, предусмотренную в правовых актах страны, включая Уголовный кодекс и Закон о чрезвычайном положении.

К странам особого риска в Литве отнесены 18 государств. Литовский МИД призывает всех находящихся в них граждан страны регистрироваться в диппредставительствах. Как только появится возможность поездки в Литву, люди будут об этом информированы.

Из-за угрозы коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлены учебный процесс, деятельность учреждений культуры, спорта, досуга, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, жителям рекомендовано работать из дома.

В Литве выявлено семь случаев заражения коронавирусом.

В пятницу о запрете на въезд для иностранцев на 10 дней сообщили Польша, Чехия и Словакия.