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Дальнее зарубежье 14.03.2020 18:00

В столице Филиппин вводится комендантский час из-за коронавируса

Власти Филиппин ввели комендантский час в Маниле, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Ограничения на передвижение по городу будут действовать с 20:00 до 05:00. Вечером и ночью на улицу можно будет выйти только в случае крайней необходимости.

Власти призывают жителей Манилы не выходить без необходимости из дома и днем.

"Если вам надо на работу, то идите. Если нужна медицинская помощь, идите. Если вы идете за продуктами, то идите, но в других случаях оставайтесь дома", - заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Филиппин Эдуардо Аньо.

Накануне президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении карантина в Маниле. Ограничения вводятся на все наземные, морские и воздушные пассажирские перевозки в Манилу и из нее. Местным жителям запретят в течение этого времени покидать территорию города. Те люди, которые не живут в Маниле, но работают там, по-прежнему смогут въезжать и выезжать из столицы при предъявлении рабочего удостоверения.

В Маниле также запретят массовые мероприятия, в том числе концерты и походы в кинотеатры.

Все эти меры вступают в силу с воскресенья, они будут действовать до середины апреля.

На Филиппинах коронавирусом болеют 98 человек, восемь человек скончались.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, МАНИЛА, ОГРАНИЧЕНИЯ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]