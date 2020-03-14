В столице Филиппин вводится комендантский час из-за коронавируса

Власти Филиппин ввели комендантский час в Маниле, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Ограничения на передвижение по городу будут действовать с 20:00 до 05:00. Вечером и ночью на улицу можно будет выйти только в случае крайней необходимости.
Власти призывают жителей Манилы не выходить без необходимости из дома и днем.
"Если вам надо на работу, то идите. Если нужна медицинская помощь, идите. Если вы идете за продуктами, то идите, но в других случаях оставайтесь дома", - заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Филиппин Эдуардо Аньо.
Накануне президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении карантина в Маниле. Ограничения вводятся на все наземные, морские и воздушные пассажирские перевозки в Манилу и из нее. Местным жителям запретят в течение этого времени покидать территорию города. Те люди, которые не живут в Маниле, но работают там, по-прежнему смогут въезжать и выезжать из столицы при предъявлении рабочего удостоверения.
В Маниле также запретят массовые мероприятия, в том числе концерты и походы в кинотеатры.
Все эти меры вступают в силу с воскресенья, они будут действовать до середины апреля.
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