В Испании коронавирусом заразились больше 5 тыс., скончались 135 человек

Число выявленных случаев коронавируса в Испании за сутки возросло на 1,6 тыс. человек и составило 5,8 тыс. человек, сообщает газета El Mundo со ссылкой на министерство здравоохранения страны и данные местных властей.
Умерли 135 человек. Ранее сообщалось о 120 смертях.
Больше всего заболевших в регионе Мадрид - 2,9 тыс. На него же приходится наибольшее число умерших - 86 человек.
В регионе Мадрид местное правительство под руководством Исабель Диас Айусо приказало закрыть все магазины, кроме продуктовых, начиная с пятницы. В регионе не работают кинотеатры, концертные залы, театры, бары и спортивные залы. Продолжат работу заправки, табачные, рыбные, мясные и овощные лавки, ларьки с прессой, булочные и аптеки. Рестораны и кафе в скором времени закроются для посетителей, но смогут доставлять еду на дом. Такие меры вводятся до 26 марта.
Власти региона Галисия на северо-западе Испании объявили чрезвычайное положение и ввели аналогичные меры.
Власти юго-восточного региона Мурсия распорядились с вечера субботы также закрыть на всей его территории рестораны и магазины, кроме тех, где продаются предметы первой необходимости. Ограничения будут действовать 14 дней.
В Севилье отменили религиозные процессии, запланированные на Страстную неделю.
Ранее сразу в нескольких регионах страны закрыли школы и университеты.
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