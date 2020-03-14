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Здравоохранение 14.03.2020 19:54

В Испании коронавирусом заразились больше 5 тыс., скончались 135 человек

Число выявленных случаев коронавируса в Испании за сутки возросло на 1,6 тыс. человек и составило 5,8 тыс. человек, сообщает газета El Mundo со ссылкой на министерство здравоохранения страны и данные местных властей.

Умерли 135 человек. Ранее сообщалось о 120 смертях.

Больше всего заболевших в регионе Мадрид - 2,9 тыс. На него же приходится наибольшее число умерших - 86 человек.

В регионе Мадрид местное правительство под руководством Исабель Диас Айусо приказало закрыть все магазины, кроме продуктовых, начиная с пятницы. В регионе не работают кинотеатры, концертные залы, театры, бары и спортивные залы. Продолжат работу заправки, табачные, рыбные, мясные и овощные лавки, ларьки с прессой, булочные и аптеки. Рестораны и кафе в скором времени закроются для посетителей, но смогут доставлять еду на дом. Такие меры вводятся до 26 марта.

Власти региона Галисия на северо-западе Испании объявили чрезвычайное положение и ввели аналогичные меры.

Власти юго-восточного региона Мурсия распорядились с вечера субботы также закрыть на всей его территории рестораны и магазины, кроме тех, где продаются предметы первой необходимости. Ограничения будут действовать 14 дней.

В Севилье отменили религиозные процессии, запланированные на Страстную неделю.

Ранее сразу в нескольких регионах страны закрыли школы и университеты.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЕ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]