Кафе и бары Тбилиси из-за коронавируса освободили от арендной платы за 2020 год

Мэрия Тбилиси приняла решение освободить все открытые в городе кафе и бары от арендной платы за предоставленные им районными муниципалитетами землю и пространство, сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

"Распространение нового коронавируса создало серьезные проблемы бизнесу, в особенности малому и среднему бизнесу и в целом сфере туризма. Исходя из этого, мы приняли решение на 2020 год освободить от уплаты аренды всех тех предпринимателей, которые взяли землю в аренду для обустройства кафе и баров", - сказал Каладзе на брифинге в субботу.

По его словам, на сегодняшний день в Тбилиси функционирует около 200 открытых кафе-баров. "Льготы коснутся всех этих заведений", - подчеркнул он.

"Конечно же, мы продолжим работу, чтобы найти дополнительные пути для содействия экономике города и смягчения ущерба, наносимого частному сектору", - заявил Каладзе.

Он также сообщил, что из-за угрозы коронавируса все 62 бесплатные столовые в Тбилиси, которыми пользуются социально незащищенные граждане, переводятся на новый режим работы.

"С понедельника в бесплатных столовых пользующиеся этим сервисом не смогут поесть на месте свою еду, а отнесут ее домой, чтобы в одном месте не собиралось много людей во избежание дополнительной угрозы распространения этого вируса", - сказал Каладзе.

При этом он подчеркнул, что в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всех столовых проведут дезинфекцию, а персонал обеспечат соответствующими средствами защиты.

"Всем бенефициарам в этих столовых будут выдавать информационные бюллетени с рекомендациями специалистов и номерами "горячих линий" Минздрава. У пунктов выдачи еды будут дежурить сотрудники мэрии и группы волонтеров. Для бенефициаров с хроническими заболеваниями, одиноких пенсионеров и лиц, находящихся в изоляции, доступен будет сервис доставки еды на дом", - отметил Каладзе.

На сегодняшний день в Грузии лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания коронавирусом, в режиме карантина находятся 418 человек, под стационарным наблюдением - 54. Свыше 1 тысячи граждан находятся в режиме самоизоляции.