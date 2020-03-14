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Социум 14.03.2020 17:26

ASAN Xidmet переходит на ограниченный режим работы

В период с 20 по 28 марта, в связи с празднованием Новруз байрамы, центры «ASAN Xidmet» и «ASAN Kommunal» приостановят свою работу, сообщает госслужба ASAN.

В сообщении также отмечается, что с учетом рекомендаций Оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана, направленных на предотвращения распространения в стране коронавируса, с 15 по 19 марта центры «ASAN Xidmet» и «ASAN Kommunal» будут работать в ограниченном режиме.

«Граждане могут обращаться в «ASAN Xidmet» по горячей линии «108». После обработки полученного обращения и определения необходимости оказания услуги, граждане будут направлены в один из Центров или же им будет представлена выездная услуга», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ASAN, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]