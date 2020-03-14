ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе

Вооруженные силы Армении в субботу обстреляли населенные пункты Газахского района Азербайджана на границе двух стран, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«14 марта в 13:30 жилые дома и транспортные средства села Аббасбейли Газахского района были подвергнуты интенсивному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении с позиций близ сел Беркабер, Лалагух и Севкар Иджеванского района Армении. Противник использовал крупнокалиберные орудия», - отмечается в сообщении.

Согласно данным ГПС, армянская провокация была остановлена ответным огнем.

«В данное время ситуация находится под контролем пограничных застав», - подчеркивает погранслужба Азербайджана.

Б.Рустамбеков