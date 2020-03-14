Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9074 RUR   0.0229 GBR   2.1345 TRY   0.2696

Цена на нефть

12.03   $/bbl WTI 31.50 -1.48 Brent 33.22 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 14.03.2020 17:37

ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе

Вооруженные силы Армении в субботу обстреляли населенные пункты Газахского района Азербайджана на границе двух стран, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«14 марта в 13:30 жилые дома и транспортные средства села Аббасбейли Газахского района были подвергнуты интенсивному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении с позиций близ сел Беркабер, Лалагух и Севкар Иджеванского района Армении. Противник использовал крупнокалиберные орудия», - отмечается в сообщении.

Согласно данным ГПС, армянская провокация была остановлена ответным огнем.

«В данное время ситуация находится под контролем пограничных застав», - подчеркивает погранслужба Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, ПРОВОКАЦИЯ


Похожие новости


ВС Армении обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе ВС Армении продолжают провокации на границе с Азербайджаном - Госпогранслужба ВС Армении нарушили режим прекращения огня, обстреляв жилые дома - Госпогранслужба Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе Армянские снайперы нарушили режим прекращения огня, обстреляв грузовик в тылу боевых позиций Азербайджана - ГПС

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]