ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе

Вооруженные силы Армении в субботу обстреляли населенные пункты Газахского района Азербайджана на границе двух стран, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
«14 марта в 13:30 жилые дома и транспортные средства села Аббасбейли Газахского района были подвергнуты интенсивному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении с позиций близ сел Беркабер, Лалагух и Севкар Иджеванского района Армении. Противник использовал крупнокалиберные орудия», - отмечается в сообщении.
Согласно данным ГПС, армянская провокация была остановлена ответным огнем.
«В данное время ситуация находится под контролем пограничных застав», - подчеркивает погранслужба Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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