Пятеро военных получили ранения в ходе ракетной атаки на базу Эт-Таджи в Ираке

В результате ракетного обстрела военной базы Эт-Таджи в Ираке ранения получили два иракских военнослужащих и три военнослужащих возглавляемой США коалиции, сообщает в субботу телеканал NBC News.

Официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Майлз Кэггинс подтвердил, что ракетная атака на базу Эт-Таджи была проведена днем 14 марта. По его словам, по территории базы попали 25 ракет.

Ранее о ракетном обстреле военной базы сообщало агентство Associated Press. СМИ отмечают необычное время для ракетной атаки: обычно они происходят ночью, но в этот раз базу атаковали днем.

Это вторая ракетная атака по базе за последнюю неделю.

11 марта 15 ракет малой дальности разорвались в районе военной базы Эт-Таджи. В результате погибли два американских и один британский военнослужащий, еще 17 человек получили ранения.