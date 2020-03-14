Минск рассчитывает решить вопрос закупки альтернативной РФ нефти в ближайшее время - спикер верхней палаты парламента

Белорусские НПЗ сегодня испытывают проблемы с загруженностью сырьем, однако вопрос должен решиться в ближайшее время в виду наличия альтернативных российским поставщиков нефти в мире, заявила глава верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.

"Сейчас в мире много альтернативных источников поставки нефти, думаю, в ближайшее время этот вопрос решится", - сказала Кочанова на заседании возглавляемого ею наблюдательного совета ОАО "Нафтан" в субботу. Кочанову цитирует госагентство "БелТА".

В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам строительства на предприятии установки замедленного коксования. Кочанова потребовала ускорить работы в рамках проекта, чтобы завершить его в установленные главой государства сроки.

"Нужно завершить строительно-монтажные работы в мае и выходить на заданные параметры в сентябре текущего года", - сказала она. "Заказчику и подрядчику надо серьезно работать, увеличивая количество работающих на строительных площадках, оперативно решать вопрос дооснащения оборудованием, чтобы все выполнить в срок", - продолжила глава набсовета.

"Конечно, задача непростая, потому что во время реализации инвестиционных проектов всегда появляются вопросы, которые нужно решать без отлагательств", - добавила Кочанова.

Как отмечает "БелТА", модернизация завода позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов с 53-55% до 65% и получить новый продукт - нефтяной кокс. Его используют в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике. В смеси с низкосернистым коксом этот продукт можно будет применять в металлургии.

На заседании набсовета был обсужден также вопрос оказания помощи сельхозпредприятиям, которые состоят на балансе завода.

Белоруссия с конца 2019 года ведет безрезультатные переговоры с крупными российскими НК об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ. Пока поставки нефти из РФ ограничены узким кругом малых компаний и снизились по итогам января-февраля на 76% до 719 тыс. тонн.

В этой ситуации Белоруссия начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на новополоцкий "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Белоруссии составят 570 тыс. тонн.

В двусторонних отношениях Белоруссии и России на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".

Стороны не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. В среду премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным нефтяной спор и высказал надежду, что проблема будет решена в ближайшее время с учетом падения мировых цен на нефть.

"Ситуация в последнее время изменилась и цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила новое предложение для нефтяных компаний, которое российская сторона приняла и пообещала в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями", - сказал Румас после переговоров с Мишустиным в Москве в среду.