Минск рассчитывает решить вопрос закупки альтернативной РФ нефти в ближайшее время - спикер верхней палаты парламента

Белорусские НПЗ сегодня испытывают проблемы с загруженностью сырьем, однако вопрос должен решиться в ближайшее время в виду наличия альтернативных российским поставщиков нефти в мире, заявила глава верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.
"Сейчас в мире много альтернативных источников поставки нефти, думаю, в ближайшее время этот вопрос решится", - сказала Кочанова на заседании возглавляемого ею наблюдательного совета ОАО "Нафтан" в субботу. Кочанову цитирует госагентство "БелТА".
В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам строительства на предприятии установки замедленного коксования. Кочанова потребовала ускорить работы в рамках проекта, чтобы завершить его в установленные главой государства сроки.
"Нужно завершить строительно-монтажные работы в мае и выходить на заданные параметры в сентябре текущего года", - сказала она. "Заказчику и подрядчику надо серьезно работать, увеличивая количество работающих на строительных площадках, оперативно решать вопрос дооснащения оборудованием, чтобы все выполнить в срок", - продолжила глава набсовета.
"Конечно, задача непростая, потому что во время реализации инвестиционных проектов всегда появляются вопросы, которые нужно решать без отлагательств", - добавила Кочанова.
Как отмечает "БелТА", модернизация завода позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов с 53-55% до 65% и получить новый продукт - нефтяной кокс. Его используют в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике. В смеси с низкосернистым коксом этот продукт можно будет применять в металлургии.
На заседании набсовета был обсужден также вопрос оказания помощи сельхозпредприятиям, которые состоят на балансе завода.
Белоруссия с конца 2019 года ведет безрезультатные переговоры с крупными российскими НК об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ. Пока поставки нефти из РФ ограничены узким кругом малых компаний и снизились по итогам января-февраля на 76% до 719 тыс. тонн.
В этой ситуации Белоруссия начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на новополоцкий "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Белоруссии составят 570 тыс. тонн.
В двусторонних отношениях Белоруссии и России на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".
Стороны не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. В среду премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным нефтяной спор и высказал надежду, что проблема будет решена в ближайшее время с учетом падения мировых цен на нефть.
"Ситуация в последнее время изменилась и цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила новое предложение для нефтяных компаний, которое российская сторона приняла и пообещала в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями", - сказал Румас после переговоров с Мишустиным в Москве в среду.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Алиев и Эрдоган договорились о временном прекращении воздушного и сухопутного сообщения между Азербайджаном и Турцией
ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе
Компания Royal Caribbean приостановила все круизы до 11 апреля из-за пандемии коронавируса
В Узбекистане выявлен первый больной коронавирусом
Киностудия "Warner Bros." приостановила съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном из-за коронавируса
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
Французские горнолыжные курорты закрываются из-за коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 23 человек
Турция продлила авиасообщение с Грузией до 20 марта включительно
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог