Алиев и Эрдоган договорились о временном прекращении воздушного и сухопутного сообщения между Азербайджаном и Турцией

Президенты Азербайджана и Турции договорились о временном прекращении воздушного и сухопутного сообщения между двумя странами.
В субботу состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайип Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.
«В ходе телефонного разговора состоялся обмен информацией относительно мероприятий проводимых для предотвращения распространения инфекции коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции коронавируса главы государств пришли к согласию о временном приостановлении воздушного и сухопутного сообщения с 15 марта года между Азербайджаном и Турцией», отмечается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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