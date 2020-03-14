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Внешняя политика 14.03.2020 18:49

Алиев и Эрдоган договорились о временном прекращении воздушного и сухопутного сообщения между Азербайджаном и Турцией

Президенты Азербайджана и Турции договорились о временном прекращении воздушного и сухопутного сообщения между двумя странами.

В субботу состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайип Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен информацией относительно мероприятий проводимых для предотвращения распространения инфекции коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции коронавируса главы государств пришли к согласию о временном приостановлении воздушного и сухопутного сообщения с 15 марта года между Азербайджаном и Турцией», отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, СООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]