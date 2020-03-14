В Нидерландах число заболевших коронавирусом достигло почти 1 тыс. человек

В Нидерландах за сутки число зарегистрированных случаев коронавируса возросло на 155 человек и составило 959, сообщает в субботу национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

За день умерли два пациента с коронавирусом, общее число жертв инфекции в Нидерландах составляет 12 человек.

В четверг власти Нидерландах объявили о мерах по борьбе с коронавирусом. Граждан страны призвали не выходить из дома, если у них есть симптомы простуды. Также в Нидерландах запретили мероприятия с участием более 100 человек. В результате закрылись музеи и театры, были отменены спортивные матчи.