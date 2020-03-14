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Социум 14.03.2020 19:44

Азербайджан обладает достаточным запасом продуктов питания - министр экономики

В настоящее время в торговых центрах, магазинах и на складах есть достаточное количество товаров еждневного потребления и никаких оснований для паники нет, заявил министр экономиики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Мы провели встречи с основными производителями и крупными импортерами продуктов питания и могу сказать, что в стране есть запас продукции на несколько месяцев. Весь товар, который будет приобретен в магазинах, будет обновляться. Хочу отметить, что существующий режим ограничения передвижения касается только граждан и никоим образом не затрагивает транспортные перевозки. К транспортировке грузов и товаров никакие ограничения не применяются», - сказал министр.

Касаясь вопроса повышенного спроса в последнее время на спирт и медицинские маски, министр отметил, что в настоящее время в беспечении этих видов продукции никаких проблем нет.

Джаббаров также отметил, что в ближайшее время в стране начнется производство медицинских масок. «Мы закупили необходимое оборудование и в ближайшие недели начнем производство медицинских масок», - сказал министр.

Джаббаров также отметил, что в условиях распространения инфекции коронавируса и изменения цен на нефть, мы изучаем инструменты поддержки экономической активности одним из которых естественно увеличение местного производства, дополнительные заказы местным производителям, а также использованиеи при необходимости государственных средств.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНИСТР, ПРОДУКТЫ, ЗАПАСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]