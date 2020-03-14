В Баку задержали 3 человек, занимавшихся незаконным обменом инвалюты

Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) и Генпрокуратура провели операцию и выявили группу лиц, осуществляющих незаконные операции по обмену валюты, задержаны 3 человека.
«На основании поступившей оперативной информации сотрудники СГБ и Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре 13 марта 2020 года провели совместные оперативно-розыскные мероприятия против группы лиц, которые по предварительному сговору в административном здании филиала «Азадлыг» ОАО «Amrahbank» в Насиминском районе Баку проводили незаконные операции по обмену валют в арендованной комнате», - отмечается в совместном заявлении ведомств.
В ходе осмотра комнаты, были изъяты 697 тысяч долларов, 345 тысяч манатов, 85 тысяч евро, 280 фунтов стерлингов, 10 миллионов российских рублей, 19 тысяч турецких лир, 7 тысяч дирхемов ОАЭ, 3 тысячи реалов Саудовской Аравии и валюты других стран, которые использовались при незаконных обменных операциях в обход кассы банка.
Также была изъята в качестве вещественного доказательства записная книжка, в которой записывались проводимые операции.
В ходе предварительного расследования было установлено, что Махир Ибрагимов, Вюгар Гадиров и Анвер Идаятзаде, которые не являются сотрудниками Amrahbank, войдя в предварительный сговор, не пройдя предусмотренную законом регистрацию, не получив требуемую лицензию, незаконно занимались обменом валюты, чем причинили гражданам, государству и организациям значительный материальный ущерб.
«По данному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело в отношении Махира Ибрагимова, Вюгара Гадирова и Анвера Идаятзаде по статье 192.2.1 (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в порядке, установленном законодательством либо без специального разрешения (лицензии) с причинением крупного ущерба). Они задержаны в качестве подозреваемых по делу», - подчеркивают СГБ и Генпрокуратура.
Кроме этого, в настоящее время для полного и всестороннего расследования указанных незаконных действий и выявления всего круга виновных и привлечения их к ответственности, а также для возмещения нанесенного ущерба проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
«Помимо этого, сотрудники Центробанка Азербайджана ведут расследование с целью определения того, были ли задействованы представители Amrahbank в этих незаконных операциях», - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, с понедельника в Азербайджане наблюдается резкий рост спроса на инвалюту в условиях удешевления нефти. Перед банками каждый день наблюдаются очереди лиц, которые хотят купить инвалюту. 10-13 марта Центробанк на валютных аукционах продал банкам $964,2 млн с целью удовлетворения спроса на инвалюту.
Б.Рустамбеков
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