Азербайджан с 15 марта прекращает авиасообщение с Францией, Германией и Казахстаном из-за коронавируса – штаб

"Азербайджанские авиалинии" с 15 марта приостанавливают полеты из Баку в Париж (Франция), Берлин (Германия), Нур-Султан, Актау и Алматы (все Казахстан) в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса Covid-19, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.
«С учетом объявления Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавируса Covid-19, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса на территории Азербайджана, "Азербайджанские авиалинии" с 15 марта приостанавливают полеты из Баку в Париж (Франция), Берлин (Германия), Нур-Султан, Актау и Алматы (все Казахстан)», - отмечается в сообщении.
Штаб также извещает, что начиная с 12 марта 2020 года все посольства и консульства Азербайджана временно осуществляют выдачу въездных виз на ограниченной основе.
Б.Рустамбеков
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