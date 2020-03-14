Азербайджан с 15 марта прекращает авиасообщение с Францией, Германией и Казахстаном из-за коронавируса – штаб

"Азербайджанские авиалинии" с 15 марта приостанавливают полеты из Баку в Париж (Франция), Берлин (Германия), Нур-Султан, Актау и Алматы (все Казахстан) в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса Covid-19, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

«С учетом объявления Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавируса Covid-19, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса на территории Азербайджана, "Азербайджанские авиалинии" с 15 марта приостанавливают полеты из Баку в Париж (Франция), Берлин (Германия), Нур-Султан, Актау и Алматы (все Казахстан)», - отмечается в сообщении.

Штаб также извещает, что начиная с 12 марта 2020 года все посольства и консульства Азербайджана временно осуществляют выдачу въездных виз на ограниченной основе.

Б.Рустамбеков