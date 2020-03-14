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Транспорт и связь 14.03.2020 20:13

Азербайджан с 15 марта прекращает авиасообщение с Францией, Германией и Казахстаном из-за коронавируса – штаб

"Азербайджанские авиалинии" с 15 марта приостанавливают полеты из Баку в Париж (Франция), Берлин (Германия), Нур-Султан, Актау и Алматы (все Казахстан) в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса Covid-19, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

«С учетом объявления Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавируса Covid-19, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса на территории Азербайджана, "Азербайджанские авиалинии" с 15 марта приостанавливают полеты из Баку в Париж (Франция), Берлин (Германия), Нур-Султан, Актау и Алматы (все Казахстан)», - отмечается в сообщении.

Штаб также извещает, что начиная с 12 марта 2020 года все посольства и консульства Азербайджана временно осуществляют выдачу въездных виз на ограниченной основе.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЕТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]