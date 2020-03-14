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Дальнее зарубежье 14.03.2020 22:41

В Белом доме будут проверять температуру у контактирующих с Трампом и Пенсом людей

Медики в Белом доме отныне будут проверять температуру у людей, тесно контактирующих с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, сообщили в администрации главы государства.

"В качестве меры предосторожности отныне мы будем измерять температуру всех людей, близко контактирующих с президентом и с вице-президентом", - говорится в заявлении заместителя представителя Белого дома Джадда Дира.

Американские СМИ отмечают, что в субботу такую проверку уже прошли журналисты, прибывшие на пресс-конференцию Трампа.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]