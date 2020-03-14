В Белом доме будут проверять температуру у контактирующих с Трампом и Пенсом людей

Медики в Белом доме отныне будут проверять температуру у людей, тесно контактирующих с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, сообщили в администрации главы государства.
"В качестве меры предосторожности отныне мы будем измерять температуру всех людей, близко контактирующих с президентом и с вице-президентом", - говорится в заявлении заместителя представителя Белого дома Джадда Дира.
Американские СМИ отмечают, что в субботу такую проверку уже прошли журналисты, прибывшие на пресс-конференцию Трампа.
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