Трамп сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сдал анализ на коронавирус, результаты ожидаются через несколько дней.

"Я тоже сдал анализы вчера вечером (в пятницу - ИФ). Они направлены в лабораторию", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в субботу.

Он пояснил, что сдал тест, так как журналисты постоянно спрашивали, почему он до сих пор этого не сделал.

Результаты будут готовы через несколько дней, отметил Трамп.

Накануне президент США заявил, что у него нет симптомов заражения коронавирусом. Трамп добавил, что по этой причине не проходил тест на заражение коронавирусом COVID-19.

Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.

Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару ранее в пятницу заверил, что он здоров.