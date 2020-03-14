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Дальнее зарубежье 14.03.2020 23:34

Трамп сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сдал анализ на коронавирус, результаты ожидаются через несколько дней.

"Я тоже сдал анализы вчера вечером (в пятницу - ИФ). Они направлены в лабораторию", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в субботу.

Он пояснил, что сдал тест, так как журналисты постоянно спрашивали, почему он до сих пор этого не сделал.

Результаты будут готовы через несколько дней, отметил Трамп.

Накануне президент США заявил, что у него нет симптомов заражения коронавирусом. Трамп добавил, что по этой причине не проходил тест на заражение коронавирусом COVID-19.

Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.

Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару ранее в пятницу заверил, что он здоров.

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Тэги: США, ТРАМП, КОРОНАВИРУС, АНАЛИЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]