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Здравоохранение 15.03.2020 09:08

Число жертв коронавируса в мире превысило 5,8 тыс. человек, число инфицированных - почти 153 тыс.

По состоянию на 07:00 воскресенья, в мире насчитывается 152,901 тыс. человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 5,801 тыс., поправились более 75,5 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

По сравнению с тем же временем субботы, число больных увеличилось более чем на 12 тыс., скончавшихся - на 414 человек.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 10 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 20 новых заболевших, из них 16 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

До 1,441 тыс. увеличилось в минувшую пятницу число жертв коронавируса в Италии, за стуки зарегистрировано 175 случаев летального исхода, вызываемого инфекцией заболевания. Всего в стране инфицировано 21,157 тыс. человек.

В Иране зафиксировано 12,729 тыс. случаев заболевания, (скончались 611), Южной Корее - 8,162 тыс. (75), Испании - 5,753 тыс. (183), Германии - 4,585 тыс. (девять), Франции - 4,5 тыс. (91), США -2,206 тыс. (49), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера) - 15412 тыс. (28), Швейцарии - 1,189 тыс. (11), Великобритании - 1,140 тыс. (21), Норвегии - 1,090 тыс. (три).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 125 странах и районах мира.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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