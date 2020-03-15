Кинокомпания "Warner Bros." на две недели приостановила съемки нового фильма "Бэтмен", главную роль в котором сыграет английский актер Роберт Паттинсон, в связи с распространением коронавируса, сообщает в воскресенье издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление компании.
"Warner Bros. приостановила съемки "Бэтмена" на две недели. Студия продолжит внимательно следить за ситуацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято в связи с тем, что съемки фильма должны были переместиться в Ливерпуль.
"Другие фильмы Warner Bros. продолжают сниматься. Съемки фильма "Матрица: Перезагрузка" завершились в Сан-Франциско и продолжатся в Берлине. Драма с участием Уилла Смита "Король Ричард" снимается в Лос-Анджелесе. Съемки последней части "Фантастических тварей" должны начаться в понедельник в Лондоне, хотя планы могут измениться, так как студия следит за ситуацией (с коронавирусом - ИФ)", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что мировые кинопрокатчики переносят релизы картин из-за коронавируса, об отмене премьер сообщили Disney, Paramount Pictures, Universal и другие.
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