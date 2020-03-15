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Культура 15.03.2020 10:02

Киностудия "Warner Bros." приостановила съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном из-за коронавируса

Кинокомпания "Warner Bros." на две недели приостановила съемки нового фильма "Бэтмен", главную роль в котором сыграет английский актер Роберт Паттинсон, в связи с распространением коронавируса, сообщает в воскресенье издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление компании.

"Warner Bros. приостановила съемки "Бэтмена" на две недели. Студия продолжит внимательно следить за ситуацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в связи с тем, что съемки фильма должны были переместиться в Ливерпуль.

"Другие фильмы Warner Bros. продолжают сниматься. Съемки фильма "Матрица: Перезагрузка" завершились в Сан-Франциско и продолжатся в Берлине. Драма с участием Уилла Смита "Король Ричард" снимается в Лос-Анджелесе. Съемки последней части "Фантастических тварей" должны начаться в понедельник в Лондоне, хотя планы могут измениться, так как студия следит за ситуацией (с коронавирусом - ИФ)", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что мировые кинопрокатчики переносят релизы картин из-за коронавируса, об отмене премьер сообщили Disney, Paramount Pictures, Universal и другие.

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Тэги: МИР, КИНО, СЪЕМКИ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]