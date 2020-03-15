В Узбекистане выявлен первый больной коронавирусом

По данным министерства здравоохранения Узбекистана, в республике установлен первый больной коронавирусом.

Заболевшая - гражданка Узбекистана, прибывшая из Франции 11 марта рейсом "Париж - Ташкент", сообщил представитель ведомства.

Под контроль медиков берутся все прибывшие вместе с ней авиайресом из Парижа 48 пассажиров, а также 9 членов экипажа. Из прибывших 24 человека были транзитными пассажирами, в том числе 4 граждан Франции, по одному гражданину Италии и Бразилии.

Кроме этого, под особый контроль взяты 10 членов ее семьи, с которой больная имела контакты после прибытия в Ташкент.

В связи с выявлением данного факта Минздрав продолжил все необходимые меры по предотвращения заболевания в республике в соответствии разработанным ранее планом.