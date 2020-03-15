В Узбекистане выявлен первый больной коронавирусом

По данным министерства здравоохранения Узбекистана, в республике установлен первый больной коронавирусом.
Заболевшая - гражданка Узбекистана, прибывшая из Франции 11 марта рейсом "Париж - Ташкент", сообщил представитель ведомства.
Под контроль медиков берутся все прибывшие вместе с ней авиайресом из Парижа 48 пассажиров, а также 9 членов экипажа. Из прибывших 24 человека были транзитными пассажирами, в том числе 4 граждан Франции, по одному гражданину Италии и Бразилии.
Кроме этого, под особый контроль взяты 10 членов ее семьи, с которой больная имела контакты после прибытия в Ташкент.
В связи с выявлением данного факта Минздрав продолжил все необходимые меры по предотвращения заболевания в республике в соответствии разработанным ранее планом.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Алиев и Эрдоган договорились о временном прекращении воздушного и сухопутного сообщения между Азербайджаном и Турцией
ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе
Минск рассчитывает решить вопрос закупки альтернативной РФ нефти в ближайшее время - спикер верхней палаты парламента
Азербайджан с 15 марта прекращает авиасообщение с Францией, Германией и Казахстаном из-за коронавируса – штаб
Правительство готовит комплекс предложений по нивелированию эффекта коронавируса - Силуанов
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
Французские горнолыжные курорты закрываются из-за коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 23 человек
Турция продлила авиасообщение с Грузией до 20 марта включительно
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог